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İBB Adayı Binali Yıldırım: “Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Birlikte Türkiye olacağız” mesajlarını verdi.
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına Beykoz’da devam eden Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçedeki temasları kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Yıldırım’ın buradaki ziyaretine İstanbul Milletvekili Müşerref Tuba Durgut, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, partili gençler ve vatandaşlar da katıldı. Ziyarette ilçe binasının önündeki seçim otobüsünden konuşma yapan Başkan adayı Aydın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “31 Mart Yerel seçimlerinde bize tam destek vereceğinizden eminim. Hep birlikte Beykoz için çalışacağız” dedi.

“Yolları böleriz, Türkiyeyi böldürtmeyiz”
Aydın’ın ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım ise, “Murat Aydın, Zeytinburnu’nu şaha kaldırdı, şimdi Beykoz’da, Murat Aydın ile durmak yok. O halde AK kadınlar daha çok çalışacağız ve gönüllere gireceğiz. Sandıklara sahip olacağız. AK gençler sizde enerjinizi artırarak 31 Mart’a aynı kararlılıkla devam ediyor musunuz? Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Birlikte Türkiye olacağız. 31’inde Beykoz’da zaferi birlikte kutlayacağız” dedi.

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