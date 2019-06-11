HABER

İBB adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına İGDAŞ’tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 08:11 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddiaları üzerine İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.

İBB adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına İGDAŞ’tan açıklama

“Sayın Mahmut Tanal’ın bugün Twitter hesabında paylaştığı ithamla ilgili açıklamamız” başlığıyla İGDAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Gökçınar'ın oğlu R.E. Gökçınar'ın 17 Nisan 2006'da İBB'de sözleşmeli olarak işe başladığı, 3 Mart 2009'da memur olduğu aktarılan açıklamada, "15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü'nde (657'ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir" denildi.

(DHA)

PARTNER Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi Kendilerinden geçtiler! Gençlerin çılgın eğlencesi
İki kızını tüfekle vuran babanın ilk ifadesi ortaya çıktıİki kızını tüfekle vuran babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
Salihli'de cinayetSalihli'de cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
igdaş Necdet Gökçınar Mahmut Tanal

En Çok Okunan Haberler

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı!

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı!

Aleyna Tilki’den ilginç tespit!

Aleyna Tilki’den ilginç tespit!

Saldırı sonrası kıskıvrak yakalandılar! Araçtan cephane fışkırdı

Saldırı sonrası kıskıvrak yakalandılar! Araçtan cephane fışkırdı

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Erdoğan her detayını takip ediyor! Yaz boyunca devam edecek

Bu projeyi Emine Erdoğan takip ediyor! Yaz boyunca devam edecek

İzmir'de iki kızını tüfekle vuran babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

İki kızını tüfekle vuran babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika Bandırma'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimlerini durdurdu

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimlerini durdurdu

Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da korkunç kaza! 'Onu havada gördüm'

İstanbul'da korkunç kaza! 'Onu havada gördüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.