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İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

14.06.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

İSTANBUL (AA) - DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor.

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi.

Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bazı işçiler çimlere uzanıp uyurken, bazıları da şarkı söyleyerek zaman geçirdi.

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