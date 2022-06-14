İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor

İSTANBUL (AA) - DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor.

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi.

Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bazı işçiler çimlere uzanıp uyurken, bazıları da şarkı söyleyerek zaman geçirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz