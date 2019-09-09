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İBB AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ GÖKSU İŞTEN ÇIKARILANLARI ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 19:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili M.

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, işten çıkarıldıkları için İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. İşçilere seslenen Göksu, işten çıkarılmalar hakkında İBB Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacağını bildirdi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU
Tevfik Göksu, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni dönem çalışma gününün ilk günüydü. Sabah saat 10.00'da başlayan meclis toplantımızı siz de takip ettiniz. Mecliste ana gündem olarak sizin sorunlarınızı başta AK Parti Grup Başkan Vekili olarak kendi konuşmamda, daha sonra meclis üyesi arkadaşlarımız kendi konuşmalarında ve en sonunda da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine aldırarak bir araştırma komisyonunun kurulmasına karar verdirildi. Bu araştırma komisyonu bu hafta görüşüldükten sonra resmi olarak kurulmuş olacak. Bu komisyon sizlerin bütün haklarınızla ilgili hem belediye bürokrasisinden, hem de mevcut atılmış olduğunuz yerden bilgileri almış olacak. Özellikle sizlerle ilgili oluşturulmuş olan işte banka memuruydu gibi negatif algılar araştırılmış olacak" dedi.

“SİZE VERİLEN SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Seçimden önce işçilere verilen sözlerin takipçisi olacaklarını söyleyen Göksu, “Sizin hak ve hukuklarınızın korunması için hem hukuki anlamda haklarınızın korunması, hem de insani anlamda haklarınızın korunması için AK Parti grubu olarak üzerimize düşen gayreti her zaman ve her zeminde göstermeye sizlerin huzurunda söz veriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Tevfik Göksu'nun vatandaşlarını yanına gelişi
-İşten çıkarılan vatandaşların tezahüratları
-Göksu'nun konuşma yapması

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