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  4. İBB, "annelere ücretsiz ulaşım" teklifi için Sayıştaydan görüş alacak

İBB, "annelere ücretsiz ulaşım" teklifi için Sayıştaydan görüş alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

İBB, "annelere ücretsiz ulaşım" teklifi için Sayıştaydan görüş alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım" teklifi için Sayıştaydan görüş alınmasına karar verdi.

İBB Meclisi'nde gündeme gelen teklifte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa atıfta bulunularak belediyelerin kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmet sunma görevi olduğu hatırlatıldı.

Teklifte, annelerin sosyal hayata katılımı, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı otomobil kullanımından kaynaklı karbon salımını düşürmek, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da 4 yaş ve altında olan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun annesine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi, toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması önerildi.

Teklife ilgili olarak Hukuk-Halkla İlişkiler-Kadın, Aile ve Çocuk komisyonları tarafından hazırlanan raporda, hizmet alınan toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması konusu, Sayıştayın olumlu görüşünün alınması kaydıyla uygun görüldü.

- "Sayıştay uygun bulmazsa meclis üyelerine kişi borcu çıkar"

Gündem maddesiyle ilgili olarak konuşan CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar, Meclisin karar alma yetkisinin Sayıştaya verildiğini belirterek, "Daha önce liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkı verdik. Aykırılık varsa orada da var. Bunu Sayıştaya sormadık. Kanuna aykırı bir durum yok, bu konuda karar alma yetkisi Meclistedir." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise grup olarak bu konuda olumsuz görüşe sahip olmadıklarını ifade ederek, "Sayıştay istişare makamı değil ama görüş yetkisi var. Sayıştay uygun bulmazsa ve bu kararı alırsak tüm meclis üyelerine kişi borcu çıkar." ifadelerini kullandı.

Karar meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İBB meclisi ücretsiz ulaşım

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