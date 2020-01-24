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İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ'a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ'a gidiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), arama kurtarma ve yardım ekiplerini, 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesine gönderiyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı.

İmamoğlu'nun, talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 9 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak yemek tırı için de hazırlıklar yürütülüyor.

İBB’nin 87 personel, 15 araçtan oluşan konvoyu en geç, 24.00 itibarıyla yola çıkacak.

İBB'nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin öğle saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken, bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.

İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ'a gidiyor<br />

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