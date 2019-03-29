İBB, Ataşehir meyve sebze halini Tuzla'da modern yeni tesise taşıyacak

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir Meyve Sebze Halini, Tuzla'nın Aydınlı bölgesinde kurulacak olan yeni hal kompleksine taşıyacak.

450 bin metrekare araziye kurulacak hal kompleksinin gelişen, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte, çağdaş, modern ve çevre dostu olarak tasarlanacağı ifade edildi. İnşaatı devam eden kompleksin güneş enerji sistemlerinin sayesinde tesisin tüketeceği elektriğin bir kısmının buradan temin edilmesi sağlanarak, ülke ekonomisi için katma değer oluşturacağı da belirtildi.

Dünyadaki gelişmiş hal tesislerinin incelenerek oluşturulan hal tasarım projesi, uluslararası standartlarda, altyapı ve hijyen sorunu olmayan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gelişmelere açık ve alan ihtiyacını karşılayabilecek, mal giriş ve çıkışlarının, yükleme, depolama ve satış gibi tüm hareketlerin en hızlı ve kontrollü yapılabilecek, mal indirme ve satış alanlarının farklı güzergahları kullanarak trafik oluşturmayacak şekilde tasarlandı.