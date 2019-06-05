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İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Giresun mitinginde konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim   GİRESUNLULARLA BAYRAMLAŞTI 'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'dan kara yoluyla geldiği Giresun'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim

GİRESUNLULARLA BAYRAMLAŞTI

'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'dan kara yoluyla geldiği Giresun'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi. Atatürk Meydanı'nda, partisince düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Bana bu yörenin insanları sorumluluk verdi. Ben her zaman derim; 'Allah'ım beni aileme mahcup etme'. Hiç kimse ailesine mahcup olmak istemez. 31 Mart'ta İstanbul'da seçim yaşadık. Bu bayram aktif görevde olarak Karadeniz'i gezmek istemiştim ama nasip olmadı. Bir avuç insan, ülkenin demokrasisine sıkıntı verdi. İnsanlarımıza ve geleceğimize, demokrasimize darbe vurdular; ama yine seçilmiş belediye başkanı olarak 'Gel kardeşim, gez Karadeniz'i, hasbihal et' dedim. Aile büyüklerime dua ettim, annem ve babamla kardeşimle beraber doğduğum evi ve o köydeki insanlara 'Hakkınızı helal edin' dedim" diye konuştu.

'KÖTÜ SÖZ KONUŞMADIM, KONUŞMAYACAĞIM'

Seçim için kendilerini 31 Mart'a göre daha güçlü gördüklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hele hele şu anda, Giresun'da şu güzel kalabalığı, enerjinizi, sizin insani bakışınızı gözlerinizden anlıyorum. Buradan çıkıp, Ordu'ya giderken, gücüm bir kat daha arttı. Ben siyasete ilk çıktığım günden itibaren 'Ahlaklı siyaset yapacağız' dedim. Siyaset, bu ülkede ahlaklı yapılıyormuş. Ben bunu ispat edeceğim. Bu seçim süresince tek bir kötü söz konuşmadım, konuşmayacağım. Birileri işi gücü bırakmış, benimle uğraşıyor. Benim ailemi Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da da tanırlar. Efendim 'Yunan'mış, Pontus'muş'. Allah akıl versin bunlara. Dua edin, belki verir. Efendim terör örgütleriyle bağlantısı varmış. Şimdi öyle laflar kullanıyorlar ki 'terörist' gibi üzülüyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Bu iftira, yalan konuşma huyu kötü bir şey. Bir başladı mı böyle gider."

Konuşmasının sonunda 23 Haziran seçimi için destek isteyen Ekrem İmamoğlu, Ordu'ya geçti.

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