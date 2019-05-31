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İBB Başkan Vekili ve Vali Yerlikaya, bayramda yola çıkacakları uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, bayramda yola çıkacakları uyararak "Karayoluyla gidecek kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, bayramda yola çıkacakları uyararak "Karayoluyla gidecek kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz. Direksiyon başında olan, yanında oturan sıhhatle gidin, afiyetle gelin” dedi.
İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İBB çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bayramlaşma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşti. İBB’ye bağlı tüm birimlerde çalışan personeller kokteyl salonunda İBB Başkan Vekili Yerlikaya ve İBB yöneticileriyle bayramlaştı.

"İyi ki varsınız"
Konuşmasına Müslüman aleminin Kadir Gecesi’ni de tebrik ederek başlayan Yerlikaya, "Bu kısa süre içerisinde sizlerin hepinizi tanımam mümkün değil ama biliyorum ki; gönlünüzden büyük bir ibadet aşkı ile aziz İstanbul’umuzda 15 milyon 67 bin hemşehrimize hizmet etme onurunu, sevincini yaşayan büyük İBB ailesindeki kardeşlerimizi seslenmek istiyorum. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Hizmetleriniz baki olsun. Ailelerinizle beraber nice bayramlara en güzel duygularla, huzurla, mutlulukla, sıhhatle kavuşmanızı ve bayramı bayram olarak idrak etmenizi vali kardeşiniz olarak temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacaklara uyaran Yerlikaya, “İstanbul şehrimizde bayramın güvenle huzurla kutlanmasıyla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Yola çıkacaksınız. Karayoluyla gidecek kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz. Direksiyon başında olan, yanında oturan sıhhatle gidin, afiyetle gelin. Kazadan beladan uzak. Trafik kurallarına uyun. Trafiğin kralı yok kuralı var. Şu kurallara riayet edin. Arabaya ilk bindiğinizdeki heyecanla tekrar dönmenizi arzu ediyoruz. Başta trafikte görevli polis kardeşlerimiz olmak üzere bütün karayolları ekiplerinin işaretlerine, uyarılarına, ikazlarına uyun. Solda giderken o yolu paylaştığınız diğer kardeşlerimizle de en güzel şekilde empati yaparak yolculuk serüvenini salim şekilde tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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