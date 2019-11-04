İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'da özel halk otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin, "İstanbul'da minibüsünden taksisine, özel halk otobüsünden diğerlerine varıncaya kadar, bir düzen ve disiplin olacak." dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde yakın korumalarının trafikte kavga ettikleri olaya ilişkin, süreci takip ettiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem, etmeyeceğim de... Çok görüntüler oldu böyle, tekme tokat vesaire ama burada böyle bir şey yok. Belki başka görüntülerle karıştırmış olabilirler."

- "Dün yaşananlar trajik ve çok üzücü"

Beşiktaş'taki trafik kazasına ilişkin bir soruya da İmamoğlu, "İstanbul'daki toplu ulaşım meselesinde çok kronik sorunlar var." dedi.