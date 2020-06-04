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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 50 yaşına girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2020 08:25 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 50 yaşına girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 50 yaşına girdi

4 Haziran 1970 Trabzon doğumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 50 yaşına girdi.

ımam

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te Trabzon’da doğdu.

Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

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