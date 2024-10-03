İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliye bahçesinden seslendi: 'Ahmak Davası' darbe girişimidir

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği konuşmada, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" ifadelerini kullanmıştı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bu ifadelerin ardından "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İMAMOĞLU'DAN DAVAYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Dava hala Türkiye gündemindeki yerini korurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Bölge Adliyesi'nde hakkında siyasi yasak talep edilen 'Ahmak Davası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DARBE GİRİŞİMİDİR"

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "'Ahmak davası' darbe girişimidir. Dava hukuki değil siyasi bir davadır. Millet İmamoğlu'nun nerede görmek isterse İmamoğlu orada olacaktır. Bu daha önce de böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak" dedi.

"TÜRKİYE GÜNDEMİNİ İŞGAL ETMESİNİ İSTEMİYORUM"

Açıklamalarının devamında "Milletin iradesine kafa tutmayın" diyen İmamoğlu daha sonra, "Mertçe yarışalım. Ahmak ifadesini kime iade ettiğim belli. İfadenin suç olmadığı Yargıtay kararıyla ortada. Dünyanın en zorlama siyasi yasak davasının Türkiye gündemini işgal etmesini istemiyorum" ifadelerine yer verdi.