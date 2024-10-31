İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan Esenyurt kararına sert tepki: "Bu bir siyasi operasyondur, bizi yasaklar durduramaz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Ahmet Özer'e destek amacıyla Esenyurt'ta düzenlediği mitingde konuşma yaptı. Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, tutuklama ve kayyum kararına tepki gösterdi.



İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her gün bir başka şaibeli sürecin içindeyiz. Şimdi de Esenyurt'un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Benim uzun yıllardır tanıdığım bir bilim insanını bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü, Esenyurt'un büyük desteğiyle seçtiği Ahmet Özer başkanımızı uyduruk sebeplerle

terörist ilan edip tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler. Ahmet Özer’e iftira atılıyor. Hukuk kisvesi altındaki bu uygulamaların altında kalacaklar. 2019'dan bu yana seçildiğimiz 31 Mart'tan bugüne hep aynı uygulamaları, hep sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla geri almak istemediler mi? Bugün de yaptıkları aynı şey. Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak ve tahakküm altına almak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar ama yapamayacaksınız.

"AKILDAN GERÇEKLİKTEN UZAKTIR"

"İddianameyi hazırlayanın derhal psikiyatriye gitmesi gerek. Akıldan gerçeklikten uzaktır. Ölmüş olan birine taziyeye gitmek nasıl bir akıl ürünüdür. Bu nasıl bir akıl ürünüdür bunu bir insan nasıl düşünür ben anlamıyorum. Bunu yapmak için gelenek göreneklerimizden hiç nasip almamış olmak lazım. Bunun için insanlıktan, hukuktan nasip almamış olmak gerek. Siz bakan vekil yaptığınız arkadaşlarınız bir yakınını kaybedince yakını terör örgütü üyesi diye taziye de bulunmuyor musunuz? İktidarın yıllar önce yürüttüğü bir çözüm süreci vardı. Sürece katkı sunabilecek akademisyenlerden birinin Ahmet Özer'in adı geçiyormuş. Bakın bu aklı yürüten insanlar kötü insanlar. Süreci başlatan kamu görevlilerini, yetkilileri ne yapacağız o zaman?"



"Ahmet Özer için terör ilişkisi kuranlar kötü niyetli. Biz hak kimin ise o hakkı savunacağız. O hakkı savunma Ekrem İmamoğlu olarak benim boynumun borcudur. Özer hakkındaki iddialar uyduruktur. Bu bir siyasi operasyondur. İktidar hukukun akışını tersine çevirmiştir."

"AHMAK DAVASI NEDİR?"

"Bu kardeşiniz 6 yıldır bunların yalanlarıyla iftiralarıyla uğraşıyor. 'Ahmak' davası nedir? Böyle bir dava olur mu? Ahmet Özer başkanımıza terörist yaftası yakıştırılıyor tutuklanıyor. Ondan sonra 'haydi kendini akla' deniliyor. Böyle hukuk olmaz. Siz önce milletin sandıktan çıkan

iradesine sadık bir iktidar olduğunuzu kanıtlayın. Siz sergilediğiniz bu oyunun önce hukuk olduğunu kanıtlayın."

"SEÇİMLERDE YENEMEDİĞİNİZ BİLEĞİ YASAKLARLA EĞEMEYECEKSİNİZ"

"Bunlar kaos, kavga isteyecekler. Biz buna teslim olmayacağız. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kötülükle mücadele edeceğiz. Seçimlerde yenemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz bir milim. Çünkü kendi iradesini milletin iradesinin üstünde görenler artık bu ülkede muktedir kalamayacaklar. Buna hep birlikte son vereceğiz."

"KAYYUMU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, "Kayyumu asla kabul etmiyoruz. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. Türkiye'nin gerçekten bir iç barışa ihtiyacı var. Esenyurt Belediyesi'nden ne istediniz? Neden onu görevden aldınız, neden belediye başkanına şafak operasyonu çektiniz. Dönüp sormazlar mı size, hangi iç barıştan söz ediyorsunuz diye. Bugün sizlerin Esenyurt halkının, iç barışına, uzlaşısına bir operasyon yapıldı. Bu anlayış dün siyasi darbe gerçekleştirdi. Kayyum seçme ve seçilme hakkınıza darbe indirmek demektir." dedi.

CHP GRUP TOPLANTISI SİLİVRİ'DE YAPILACAK

CHP, yarın (1 Kasım) Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi'nde ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nı da Silivri'de yapacak.