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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası saat kaçta, başladı mı? Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne?

14.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava duruşması bugün. Son duruşmada savcı mütalaasını açıklarken, İmamoğlu için 4 yıl 1 ay hapis cezası istediği gündeme gelmişti. Bugünkü davada kararın açıklanması bekleniyor. Peki, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası saat kaçta, başladı mı? Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne? İşte tüm merak edilenler...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası saat kaçta, başladı mı? Ekrem İmamoğlu dava sonucu ne?

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bugün görülüyor. 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu davasında savcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. İBB Başkanı İmamoğlu için kritik gün geldi. Bugün mahkeme kararını açıklayacak. İşte tüm detaylar...

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DAVASI SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün saat 11.00'de başlıyor. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada kararın çıkması bekleniyor.

'SİYASİ YASAK' GELEBİLİR

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalabilir.

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EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019’daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

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