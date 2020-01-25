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  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki hastanede yaralıları ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki hastanede yaralıları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:32 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a geldi. İmamoğlu, kentteki depremzedeleri ve Sürsürü Mahallesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, tüm Türkiye'ye baş sağlığı dileyerek, "Öncelikle hem Elazığ'a hem de Malatya'ya hem de bütün ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Bugün genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle buradaki acılı vatandaşlarımızın acısını paylaştık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sahada enkazların olduğu alanları dolaştık. Burada da hasta ziyaretleri yaptık. Açıkçası afet anındaki süreci birbirimizle paylaşmak, bu konuda bütün Türkiye seferber oldu. Bu güzel. Esas olan İstanbul'un belediye başkanı olarak bir deprem gerçeğiyle her gün yüzleşen bir şehrin belediye başkanı olarak esas olan bizim afet öncesi sorumluluklarımızın boyutunda neredeyiz onu sorguluyoruz. Bizim de sorguladığımız bu" dedi.

'HER GÜNÜMÜZÜ DEPREMLE YÜZLEŞEREK GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ'

İmamoğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Ne kadar öncelikli bir mesele olduğunu, Türkiye'yi boydan boya, baştan başa geçen bir fay sisteminin üzerinde yaşıyoruz. Böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Her günümüzü depremle yüzleşerek geçirmek zorundayız. 16 milyon insanın yaşamını ilgilendiren bir süreçle ilgili açıkçası çok derinden, daha da derinden etkilenerek bunu bütün İstanbul'da hissettirmenin aşamalarını yürütüyoruz ama bu büyük bir seferberlik süreci."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine verilen destek ve yapılan çalışmalarla ilgili, "İlimizde AFAD ile ilk anlarında hemen organize olduk. Diğer şehirlerimiz, belediyelerimizin tümü buraya katkı sunma çabasında. Vatandaşlarımızın da büyük bir yardım çabası içerisinde olduklarını biliyorum. Ancak bunu koordinasyonla yapmaları değerli" diye konuştu.

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