İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Ahmet Özer'e destek amacıyla Esenyurt'ta düzenlediği mitingde konuşma yaptı. Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, tutuklama ve kayyum kararına tepki gösterdi.



İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her gün bir başka şaibeli sürecin içindeyiz. Şimdi de Esenyurt'un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Benim uzun yıllardır tanıdığım bir bilim insanını bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü, Esenyurt'un büyük desteğiyle seçtiği Ahmet Özer başkanımızı uyduruk sebeplerle

terörist ilan edip tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler. Ahmet Özer’e iftira atılıyor. Hukuk kisvesi altındaki bu uygulamaların altında kalacaklar. 2019'dan bu yana seçildiğimiz 31 Mart'tan bugüne hep aynı uygulamaları, hep sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla geri almak istemediler mi? Bugün de yaptıkları aynı şey. Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak ve tahakküm altına almak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar ama yapamayacaksınız.

"İddianameyi hazırlayanın derhal psikiyatriye gitmesi gerek. Akıldan gerçeklikten uzaktır. Ölmüş olan birine taziyeye gitmek nasıl bir akıl ürünüdür. Bu nasıl bir akıl ürünüdür bunu bir insan nasıl düşünür ben anlamıyorum. Bunu yapmak için gelenek göreneklerimizden hiç nasip almamış olmak lazım. Bunun için insanlıktan, hukuktan nasip almamış olmak gerek. Siz bakan vekil yaptığınız arkadaşlarınız bir yakınını kaybedince yakını terör örgütü üyesi diye taziye de bulunmuyor musunuz? İktidarın yıllar önce yürüttüğü bir çözüm süreci vardı. Sürece katkı sunabilecek akademisyenlerden birinin Ahmet Özer'in adı geçiyormuş. Bakın bu aklı yürüten insanlar kötü insanlar. Süreci başlatan kamu görevlilerini, yetkilileri ne yapacağız o zaman?"



Ahmet Özer için terör ilişkisi kuranlar kötü niyetli. Biz hak kimin ise o hakkı savunacağız. O hakkı savunma Ekrem İmamoğlu olarak benim boynumun borcudur. Özer hakkındaki iddialar uyduruktur. Bu bir siyasi operasyondur. İktidar hukukun akışını tersine çevirmiştir.

Bu kardeşiniz 6 yıldır bunların yalanlarıyla iftiralarıyla uğraşıyor. 'Ahmak' davası nedir? Böyle bir dava olur mu? Ahmet Özer başkanımıza terörist yaftası yakıştırılıyor tutuklanıyor. Ondan sonra 'haydi kendini akla' deniliyor. Böyle hukuk olmaz. Siz önce milletin sandıktan çıkan

iradesine sadık bir iktidar olduğunuzu kanıtlayın. Siz sergilediğiniz bu oyunun önce hukuk olduğunu kanıtlayın.

CHP GRUP TOPLANTISI SİLİVRİ'DE YAPILACAK

CHP, yarın (1 Kasım) Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi'nde ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nı da Silivri'de yapacak.