HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

06.05.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda çöken apartmanın enkazında inceleme yaptı. İmamoğlu, "İstanbul’un en kritik meselesi, çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre şu an öngörülerimize göre 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi." açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın binanın enkazında inceleme yaptı.

"TALİMAT VERDİK"

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve zabıta ekiplerinin eşlik ettiği İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Mahallenin ortasında bulunan ruhsatsız bir yapı, insanlarımızın farkına varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlatmış olduk. Biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile ilgili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın çevrede yapı stoğuyla ilgili analizlerimizi yapıyoruz, hızlıca alınması gereken tedbirler var ise valiliğin oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşıyor olacağız” dedi.

Son Dakika: İstanbul'da boşaltılan bina çöktüSon Dakika: İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

"İSTANBUL'UN EN KRİTİK MESELESİ 200 BİN RİSKLİ YAPI"

Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un en kritik meselesi, çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre şu an öngörülerimize göre 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Başımıza iş gelmeden umarım bu sorunu bir çözüme kavuştururuz” diye konuştu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, gerçek şoke etti

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, gerçek şoke etti

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.