İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işten çıkarılan personelle görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılarak Saraçhane’de eylem yapan işçilerin temsilcilerini makamında kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de eylem yapan işçilerden aralarında sözcü seçmelerini istedi. İşten çıkarılan grubun sözcüsü olarak aralarından seçtikleri 3 kişi, İmamoğlu ile görüştü. İşçilerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, “Bu işin bir siyasi tarifi yok. Siyasi bir hamle değil bu. Bu süreçte özellikle karar verdiğimiz bir şey vardı. Bu konuda hukukun doğru, düzenli bir şekilde oluşması adına verilmiş bir karar bu. Şahsınızla, kişiliğinizle hiçbir ilgisi yok. Ben, o dönemde yetkili birisi olsaydım, seçime bir ay kala eleman alımına müsaade etmezdim. Bütün arkadaşlarınıza bunları söyleyebilirsiniz. Ben, her birinizin işle ilgili girişimini yenilemesini öneririm. İhtiyacımız olunca yine personel alacağız” diye konuştu.

Bu sırada araya giren kadın sözcü, “Başkanım, İSTGÜVEN Genel Müdürümüz Ahmet Can Buğday, bayramda bizimle bayramlaşmaya geldi. Bize mesaj yazdı. Hep beraber oturduk. Bize, hiç kimseyi çıkartmayacaklarını söyledi. Bizim 5 ay önce girmiş olmamız konu edilmedi. İçimizde AK Partili arkadaşlarımız da var, CHP’li arkadaşlarımız da var. Her partiden arkadaşlarımız var. Biz, çok zor durumda kaldık. Ahmet Can Bey, ‘Özellikle bayan güvenlik açığımız var. Eleman alacağız’ dedi. Biz çalışırken, iş başvurusu için insanlar gelmeye başladı. Benim 4 çocuğum var” şeklinde konuştu. İmamoğlu, sözcüye karşılık olarak, “Herkesin hayatla ilgili zorlukları var. 16 milyon insan için hayatın zorlukları var. Biz, bir düzen kuracağız. Bütün arkadaşlarınıza önerimdir: Eleme şeklinde yaptığımız düzenlemede, sizlerin başvuruları da mutlaka gözetilecek. Burada taahhüt ediyorum bunu. Arkadaşlarınıza bunu söyleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.