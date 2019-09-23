İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada işe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getirdiklerini belirterek internet sitesi aracığıyla İBB ve iştiraklerinin personel alımları ile kriterlerinin açıkça ilan edileceğini paylaştı.

İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. İBB ve iştirakleri personel alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek. İş arayan vatandaşlarımız kariyer sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler;https://t.co/Wfey53RJrn pic.twitter.com/zTGpU334jU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 23, 2019



