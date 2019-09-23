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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada belediyenin yeni kariyer sitesi "kariyer.ibb.istanbul"un kullanıma açıldığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada işe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getirdiklerini belirterek internet sitesi aracığıyla İBB ve iştiraklerinin personel alımları ile kriterlerinin açıkça ilan edileceğini paylaştı.


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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kariyeribb

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