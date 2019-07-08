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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili ilçe belediye başkanlarından ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili ilçe belediye başkanlarından ziyaret

İstanbul'un AK Partili ilçe belediye başkanları, 23 Haziran seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makam odasında tebrik ziyaretinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinden gerçekleştirilen ziyarette, İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu. İmamoğlu ile AK Partili ilçe belediye başkanları anı fotoğrafı çektirdi.

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Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.


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