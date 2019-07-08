İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili ilçe belediye başkanlarından ziyaret

İstanbul'un AK Partili ilçe belediye başkanları, 23 Haziran seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makam odasında tebrik ziyaretinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinden gerçekleştirilen ziyarette, İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu. İmamoğlu ile AK Partili ilçe belediye başkanları anı fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.

Tebrik ziyaretimize gelen AK Parti'den seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza teşekkürler. İstanbul için birlikte ve uyum içerisinde çalışacağız. Bu şehre hizmet etmek isteyen herkes ile yan yana olacağız. #YeniBirBaşlangıç pic.twitter.com/7sCAeORqs0