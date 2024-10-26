HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Bu yanıtı verdi: "Sen bayağı çirkinsin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Bu yanıtı verdi: "Sen bayağı çirkinsin"

26.10.2024 19:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda bir vatandaş, "Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu, vatandaşa "Ya sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." şeklinde karşılık verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Bu yanıtı verdi: "Sen bayağı çirkinsin"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı. Fuar alanında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehidin fotoğrafının yer aldığı dev ekranın önüne karanfil bırakan İmamoğlu, daha sonra TUSAŞ'ın standını ziyaret etti.

AA-20241026-36020151-36020144-SAHA_EXPO_2024_SAVUNMA_HAVACILIK_VE_UZAY_SANAYII_FUARINDA_IBB_BASKANI_IMAMOGLUNA_TEPKI

"BU SALDIRI MİLLETİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

İmamoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şehitlere rahmet dileyerek "Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur." dedi.

Savunma sanayisinin, Türkiye'nin bağımsızlığının teminatı olan bir sektör olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "1973 yılında kurulan TUSAŞ 50 yılı aşkın süredir ülkemiz adına hizmet vermektedir. Silahlı Kuvvetler'imizin, milletimize ait bir kurum olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. TUSAŞ çalışanlarının, saldırıda çalışma arkadaşlarını kaybettikten hemen sonra dile getirdikleri 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz.' ifadesi her şeyin ötesindedir." diye konuştu.

AA-20241026-36020151-36020145-SAHA_EXPO_2024_SAVUNMA_HAVACILIK_VE_UZAY_SANAYII_FUARINDA_IBB_BASKANI_IMAMOGLUNA_TEPKI

İmamoğlu, milli meseleler üzerinden yapılacak mücadelelerin hep birlikte verilmesinin altını çizerek, "Asla bireysel tavırlar ya da siyasi malzeme gibi davranmamamız gereken bir dönemdeyiz. Savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ: 'BUNUN HESABINI KİM VERECEK'

Ziyaretinde katılımcıların fotoğraf çektirme isteğiyle durdurduğu sırada İmamoğlu'na bir kişi tepki gösterdi.

Vatandaşın, "Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız." diye seslenmesi üzerine İmamoğlu, elini ağzına götürerek vatandaşa iki kez öpücük gönderdi.

AA-20241026-36020151-36020138-SAHA_EXPO_2024_SAVUNMA_HAVACILIK_VE_UZAY_SANAYII_FUARINDA_IBB_BASKANI_IMAMOGLUNA_TEPKI

İmamoğlu'na seslenmeye devam eden vatandaş, TUSAŞ'taki 5 şehide vurgu yaparak "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dedi.

"SEN BAYAĞI ÇİRKİNSİN"

İmamoğlu ise "Ya sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." şeklinde karşılık verdi.

AA-20241026-36020151-36020139-SAHA_EXPO_2024_SAVUNMA_HAVACILIK_VE_UZAY_SANAYII_FUARINDA_IBB_BASKANI_IMAMOGLUNA_TEPKI

Diğer stantları da ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra fuar alanından ayrıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb
En Çok Okunan Haberler
''Real Madrid anlarsa Arda Güler'i tesislere sokmaz"

''Real Madrid anlarsa Arda Güler'i tesislere sokmaz"

İlker Başbuğ ile vatandaş arasında 'FETÖ' diyaloğu! 'Ülkeyi teslim ettiniz' sözlerine yanıtı gündem oldu

İlker Başbuğ ile vatandaş arasında 'FETÖ' diyaloğu! 'Ülkeyi teslim ettiniz' sözlerine yanıtı gündem oldu

43'üncü kattan düşerek ölmüştü! Telefonu incelemeye alındı, ölmeden önce bunu söylemiş

43'üncü kattan düşerek ölmüştü! Telefonu incelemeye alındı, ölmeden önce bunu söylemiş

Şehit Zahide Güçlü Ekici'nin fotoğrafına bulmacada yer verdiler, tepkiler çığ gibi büyüdü

Şehit Zahide Güçlü Ekici'nin fotoğrafına bulmacada yer verdiler, tepkiler çığ gibi büyüdü

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.