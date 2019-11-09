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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davet!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 18:11 | Son Güncelleme

Soğuk Savaş döneminde, Almanya’nın başkenti Berlin'i ikiye ayıran duvarın yıkılışının 30’uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. Katılımcılar arasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İstanbul'a davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davet!

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü törenlerine katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İstanbul'a davet etti.

9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın bulunduğu bölgede düzenlenen törene katılan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin Duvarı’nın yıkılışı sebebiyle yapılan etkinlikte Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet ettik. Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul’a davet ettim" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Angela Merkel istanbul

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