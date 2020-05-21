İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları; Siz bir üst akılın projesi misiniz? Toplum üst aklı olabilir. Sizin 'beklemiyorlardı' yorumunuza şöyle bir cevap vereyim; aslında şunu çok duydum, tanımlanan bir profile çok uygun bir kişilik olarak yorumlandığımı biliyorum. Dolayısıyla demek ki toplumun üst aklının aslında projesiyim. Yani toplumun üst aklı nasıl bir belediye başkanı istiyor? Nasıl bir yönetici istiyor? Tanımlamalarından bu işi irdeleyen, inceleyen arkadaşlarımın ya da partideki bizim yöneticilerimiz uyuşturduğunda "evet doğru profil" diye beni davet ettiler. Bir üst akıl varsa evet toplumun üst aklı öncü olmuş ve parti buna göre karar vermiş. Deprem taziyesi sonrası kayağın sırası mıydı? Ben çok masumane bir şekilde Elazığ'a gittim. Hatta bir gün öncesinde gidecektim çocuklarımın yanına ama o gün o gece depremi duyar duymaz o çalışmalara başladık. Sabah gideceğimi söyleyince eşim, "Sana eşlik etmek istiyorum" dedi ve çocuklarım oraya yalnız gittiler. Biz Elazığ'a gittik, durumu gördük. Gerçekten beklentimizin çok çok altında bir sorun yaşamıştı Elazığ, bundan çok mutlu olduk. Yani şehrin hemen göbeğinde olması nedeniyle gerçekten "yüzlerce insanı kaybettik" diye öyle üzüntüyle ve kaygıyla gitmiştik. Ve gerçekten düşük oranlı kayıpla ve yıkım oranıyla karşılaştık. 1 gece orada kaldık daha sonra Tunceli'ye geçtim. Söz verdiğim bir annenin kızını kaybettiği anı yaşadık. Munzur Çayı'nın kenarında kızını ararken Diyarbakırlı bir annemizin yanında olduk. Gezimizi yaptık ve 2 gün orada geçirdikten sonra da 3. ve 4. gün çocuklarımın yanına gittim. Yani bir aile babasının çocuklarının yanına gitmesi ve bir tatilde onlarla vakit geçirmesi bir eğlence değil, bir düğün değil bu sadece bunun üzerinden bir manipülasyonla insanlara bir algı yaratmak. Bu olabilir mümkün ama bazı doğrulardan vazgeçemem.

Biz zaten hem izole hem de kendi başımıza çocuklarımızla bir vakit geçirme planı içerisindeydik. Ama orada olduğumuzu gören insanlar bizi paylaştığında yaşanan trajedi ve benim aile yakınlarıma onlarca yüzlerce binlerce hakaretle sosyal medyada bir takım şeyler dönünce nerede olduğumu ve ne yaptığımı açıklamak zorunda kaldım. Fotoğraf paylaşmamın amacı oydu. Rüzgarınızın çabuk söneceğini düşünüyor musunuz? Maçın 90 dakika olduğunu bilirim. Maça nasıl başlanır, nasıl bitirilir her birisinin farkındayım. Bu kısa süreli bir koşu değil maraton koşacağım. Enerjimin yüksek olduğunun farkındayım. Tüm motivasyonumla yaptığım görevin kutsallığının farkındayım. Böyle bir katılımcı ruhun asla zamanının geçmeyeceğine inanıyorum. Bunu zaman gösterecek zaten. Kaldı ki enerjimi sürekli yukarıya çıkartan inanılmaz bir motivasyon ve geri dönüş alıyorum halkımızdan. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ekmeğin fiyatından haberdar mısınız? 250 gram ekmek, yanılmıyorsam 1,50 lira. Ama gramaj üzerinden ve farklı çeşit ekmek üzerinden bu rakamın daha da üzerine çıkabiliyor. Şu da bir gerçek, bugünün rakamlarıyla bizim yaptığımız ekmek fiyatı bir sübvansiyon yani maliyetinin de altında bir ekmek satışı yapıyoruz. Tamamen halkçı bir tavırla. Halk ekmeği ucuza sunma konusunda azami gayret gösteriyoruz. Sebebi bugünün koşulları. Fırıncıları çok da eleştiremiyorum çünkü gerçekten maliyetlerini de biliyorum. Benim yaklaşık 6-7 yıllık bir fırıncılık hayatım da var. Dolayısıyla maliyetleri birazcık da bilirim.

İnsan sağlığını siyasi kavgaya kurban mı ettiniz? Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunun yapılmaması ve bunu iptal etmesi üzerine sorulan "İnsan sağlığını siyasi kavgaya kurban mı ettiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi; Asla. Burada bir şehir hastanesi var. 2020 içinde planlanan bir hastane ve bu hastanenin 2 tane önemli ulaşım hattı var. Bir tanesi kara yoluyla daha da önemlisi metroyla. Bizim göreve geldiğimiz dönem itibariyle, en önemli ulaşımı sağlayacak olan metro hattı daha yüzde 7-8 seviyesindeydi. Yani bitirilmesi düşünülen zamanın çok gerisinde kalmış bir metro hattını devraldık. Metro hattı karayolundan daha da mühim. Bu bakımdan biz bu konuyu tam aksine hemen masaya yatırdık ve çözüm aramaya başladık. Baktık ki metro ihalesi yanlış bir ihale, Yapımcısı ve protokolüyle ilgili birçok sıkıntılar var. Bu konuda bu projeye yurt dışından finansman imkanı bulmak mümkün değil ve bunu da maliyeti itibariyle iç finansmanla yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bunun hızlıca yetiştirilmesi lazım ve biz hızlıca girişimlere başladık. İller bankası olsun, valilik olsun görüşmeleri başlatan biziz. Bu soruna çözüm arayan biziz. "Bakın hastane yapılıyor ama yolu yok. Metrosu yok. Bu iş ihmal edilmiş." Şeklinde bu süreci başlatan biziz. Kamu bankalarından ve İller Bankasından geri dönüş alamadık. Biz metro hattıyla ilgili sadece ve sadece 100 milyon euro'luk bir finansman sağladığımızda hastaneyle ilgili süreci yapabileceğimizi 1 yıl içinde hazır edeceğimizi anlattık. Bizim valilikle oturup sohbetimizde iş şuna oturdu tam o esnada valilik bunu bakanlığın devralıp yapma düşüncesi olduğunu aktardı bize. Biz de dedik ki "Tamam. Bize bir finansman sağlarsanız mutlu oluruz" Ama finansman sağlanmıyor bize. Kamu bankaları bunu bize vermiyor. Kara yolları ile ilgili de benzer bir süreci devraldık. Tabii ki İstanbul'un birçok konusu var yani Sancaktepe'de hastaneye giden metro hattını başlatan biziz. Sonuç olarak yolu da yapabilirdik metroyu da yapabilirdik ama süreç çok sıkıştığından bakanlık biz bunu yapalım diye bir tavır ortaya koyduğundan o yazıyı onun için yazdık. Bu süreci ekim, kasımda biz konuştuk. Daha yeni Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınladı. Dedi ki, "Ben devralıyorum. Ulaştırma Bakanlığımla ben yapacağım" dedi. Nisan ayında biz yazı yazdık. Dedik ki, "Bize kaynak verin biz yapalım" "Hayır biz yapacağız" dediler. Ama nasıl yapacağız? Yapacağız, parasını da bittikten sonra keseceğiz. Yani burada aslında iktidarın çözüm metodu önemli. Yani bize krediyi verse biz yapacaktık. Bu bir siyasi karardır. Ama kim yaparsa yapsın. Cumhurbaşkanlığı da belediye başkanlığı da bizim makamımız.