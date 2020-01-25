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  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından 'Bu samimi bir çağrıdır' başlığıyla atılan mesajda "Biz her türlü iş birliğine hazırız. Kaybedecek vakit yok." denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte deprem bölgesine gitti.

İmamoğlu, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve depremin etkisiyle yıkılan Dilek Sitesi'nin enkazındaki arama-kurtarma çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlarla görüştü.

"BU SAMİMİ BİR ÇAĞRIDIR"

İmamoğlu sosyal medya hesabından "Bu samimi bir çağrıdır. Böyle zor zamanlarda bu ülkenin insanları aynı hissiyat ve samimiyetle yardım için seferberler. Aynı seferberlik hali afete hazırlık dahil tüm önemli konularda biz yöneticilerde neden olmasın? Biz her türlü iş birliğine hazırız. Kaybedecek vakit yok" mesajını paylaştı.


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Ekrem İmamoğlu İBB elazıg deprem

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