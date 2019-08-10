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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajı yayınladı. İmamoğlu, bayramı şehir dışında geçireceklere ise dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı mesajında "Kurban Bayramı bütün İstanbul'umuza, Türkiye'mize, İslam alemine mübarek olsun. Bayram boyunca şehrimizin farklı noktalarında İstanbullularla buluşacağım, bayramlaşacağım. Yolda olanlar lütfen dikkat etsinler; herkes ailesiyle, sevdikleriyle mutlu ve huzurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı:


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Ekrem İmamoğlu kurban bayramı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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