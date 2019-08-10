İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı mesajında "Kurban Bayramı bütün İstanbul'umuza, Türkiye'mize, İslam alemine mübarek olsun. Bayram boyunca şehrimizin farklı noktalarında İstanbullularla buluşacağım, bayramlaşacağım. Yolda olanlar lütfen dikkat etsinler; herkes ailesiyle, sevdikleriyle mutlu ve huzurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı:

Kurban Bayramı bütün İstanbul'umuza, Türkiye'mize, İslam alemine mübarek olsun. Bayram boyunca şehrimizin farklı noktalarında İstanbullularla buluşacağım, bayramlaşacağım. Yolda olanlar lütfen dikkat etsinler; herkes ailesiyle, sevdikleriyle mutlu ve huzurlu olsun. pic.twitter.com/vQCV3F8Z8w — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 10, 2019



