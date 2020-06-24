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  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan öğrencilere burs müjdesi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan öğrencilere burs müjdesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek 30 öğrenciyle, Florya’daki Başkanlık Konutu’nda bir araya geldi. İmamoğlu, “İlk defa İBB olarak 30 bin gence biz burs verdik. Bunu 75 bine kadar çıkartmak istiyoruz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan öğrencilere burs müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 30 öğrenciyle, Florya'daki Başkanlık Konutu'nun bahçesinde bir araya geldi.

Bu hafta sonu sınava girecek öğrencilere, heyecanlı ama telaşsız olmaları konusunda tavsiyede bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

Bu, son değildir bir başlangıç halidir. Yarınlarda başka başlangıçlar da önünüze çıkacak. Telaşa lütfen kapılmayın, daha bir sürü fırsatla karşılaşacaksınız hayatınız boyunca. Keşke böyle olmasa.

Yani 30 yıldır aslında bu şikayetler hep var. Hep değişim beklentisi var. Belli dönemlerde ama müfredat ama sınav biçiminin değişiklikleri de ister istemez kafa karıştırıyor.

BURS MÜJDESİ

İmamoğlu, öğrencilerle yeni bir müjdesini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

İlk defa İBB olarak, 30 bin gence biz burs verdik. Bunu artırmak istiyoruz. 75 bine kadar bunu çıkartmak istiyoruz. Bizim nüfusumuza kayıtlı olan, başka bir şehirde de okusa fark etmez, gençlerimize bu imkanı sağlıyoruz.

Türkiye'de öğrencilere dönük en ucuz ulaşım imkanı İstanbul'da; 50 lira. Biz, sadece öğrenci değil, aynı zamanda üniversiteyi kazanmayan öğrencilere de belli bir süreye kadar bu karttan faydalanma imkanını da ekledik

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