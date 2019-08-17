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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 19:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki şiddetli yağışa ilişkin açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu mesajında "İstanbul mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı ve uzun yıllardır olduğu gibi bugün de bazı ilçeler ciddi sorunlar yaşadı. Ekiplerimiz seferberlik halinde çalışıyor, mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yaşamını yitiren hemşehrime de Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.


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