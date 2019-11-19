İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyelerine yaptığı dokuzuncu ziyareti, Bakırköy Belediyesi’ne gerçekleştirdi. İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve zabıta mangası tarafından karşılandı. Kerimoğlu’nun makam odasında gerçekleşen ziyarette, Bakırköy Belediye Meclisi’nde grubu bulunan partilerden birer temsilci de yer aldı. İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kerimoğlu, “Bakırköy halkı adına belediye çalışanları adına bizleri onurlandırdınız. Çok mutlu olduk. Bizler, İstanbul’a ve Bakırköy’e yaptığınız ve yağacağınız hizmetlerden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile ana arterlerde başladığınız çalışmalar, ilçemizdeki parkların düzenlenmesi yönündeki çalışmalar ve altyapı çalışmları ile ilgili olarak İBB’nin çok önemli hizmetleri başladı geçen ay itibariyle. Şahsınızda İBB çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bakırköy halkı bundan büyük memnuniyet duyuyor” dedi. “İBB’DEN BEKLENTİLERİ DİNLİYORUZ” İmamoğlu da toplantıda parti temsilcilerinin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir arada olmaları bizim için ayrı bir tat oldu. Aslında istediğimiz şeyin görünür hali. Yarın Sultangazi ziyaretiyle onuncu belediyemizi tamamlamış olacağız. Bugün Bakırköy’deyiz ve bütün belediyeleri geziyoruz. Yaklaşık 3-4 saat vakit ayırarak, bizzat kendi gözlemleriyle ilçedeki sorunları ve süreçleri, İBB’den beklentileri dinliyoruz. Teknik heyetin sunumunu alıyoruz. Başkanımızla fikir birliği yapmaya çalışıyoruz. O kentin, o ilçenin büyükşehir nezdindeki önceliğine bakıyoruz. İlçe belediyesi müşterek olarak İBB ile ne yapmak istiyor… Aslında ortaya koymak istediğimiz süreç bu” diye konuştu. Geçmiş dönemde İBB ve ilçe belediyeler arasındaki iletişimin istenilen seviyede olmadığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“39 BELEDİYE BAŞKANI BENİM KIYMETLİ YARDIMCILARIM” “Gelir gelmez eksik gördüğüm, benim geçmiş 5 yıllık periyotta eksik gördüğüm ne varsa, bunu tamamlamak niyetindeyim. Yani İBB, 5 yıl boyunca kendisine eğer 39 ilçe belediye başkanını en kıymetli yardımcı olarak görmüyorsa, işe yanlış başlamış demektir. Hem en değerli yardımcısı görecek, hem o ilçeye ayak bastığında onunla birlikte gezip, dolaşıp, çareler bulmaya çalışacak, hem de dayanışma içerisinde olacak. Biz, seçimleri seçim döneminde bırakabildiğimiz an, memleket adına çok sağlıklı hizmet edebilmeyi başarmışız demektir. İstanbul’da iyi örnekler olduğu zaman Türkiye’ye de o yansır. Bundan hepimiz siyaset üstü sorumluyuz. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımda bu yaklaşıma sıcak bir yaklaşımla cevap verdi. Bu da memnuniyet verici. Umarım İstanbul için hep beraber en doğru kararı veririz.” İMAMOĞLU’NU GÖREN ÇOCUKLAR: “SENİ SEVİYORUZ ABİ!” İmamoğlu ve Kerimoğlu, konuşmaların ardından ortak masa çalışmasının yapılacağı salona geçti. İBB üst yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda, Kerimoğlu ve yardımcıları, ilçelerindeki sorunlarla ilgili sunum yaptı. Sunumdan sonra Bakırköy’de saha gezisine çıkan İmamoğlu, Ayamama Deresi Yaşam Vadisi projesi bölgesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, dere boyunca yürüyerek Kerimoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bu sırada İmamoğlu’nu gören sürücüler, korna çalarak İBB Başkanı’na sevgi gösterisinde bulundu. Yakındaki bir halı sahada futbol oynayan çocuklar da “Seni seviyoruz abi” diyerek, İmamoğlu’na sevgilerini gösterdi. İmamoğlu, insansız hava aracı ve farklı ekipmanlarla dere yataklarında ilaçlama yapan bir firmanın yetkililerinden teknik bilgiler aldı. İmamoğlu, yardımcılarına, İBB’nin sivrisineklerle mücadele konusunda mevcut yöntemleriyle sunumu yapılan sistemin karşılaştırılması talimatını verdi.

“CEMEVLERİMİZ, BİZİM İBADETHANELERİMİZDİR. NOKTA!” İmamoğlu, daha sonra inşaatı biten ve hizmete giren Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’ne geçti. Burada çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan İmamoğlu, Kerimoğlu ile birlikte binanın kültür merkezi ve cemevi olarak kullanılan bölümlerini gezdi. Konferans salonunda toplanan vatandaşlara bir konuşma yapan İmamoğlu, Bakırköy Belediyesi’nin katkılarıyla tamamlanan binaya emeği geçen herkese teşekkür etti. “Güzellikler emekle var olur” diyen İmamoğlu, “Cemevlerimiz, bizim ibadethanelerimizdir. Nokta! Öylesi, böylesi yoktur. Bu ibadethane anlayışına, maneviyatına yakışan cemevlerimizin olması, var olanların da revizyonu konusunda da İBB olarak, İstanbul halkının tümünün vicdanı adına borçluyuz ve ödemekle de yükümlüyüz. Kamu, hangi ibadethaneye nasıl davranıyorsa, bütün ibadethanelere de eşit mesafede davranmanın sorumluluğunu taşımak zorundadır. Kamu, Alevi vatandaşlarımıza borçludur ve borcunu ödemek zorundadır” ifadelerini kullandı. “Ben, bu anlamda İBB adına, hiçbir zaman siyasi malzeme yapmaksızın sorumluluğunu yerine getirecek bir belediye başkanı olmayı taahhüt ediyorum” diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“NİYE OKUTUYORUZ GENÇLERİMİZİ?” “Yaptığımız hiçbir şey lütuf değildir, oy için değildir. Sadece yaptıklarımızdan dolayı, inançlarına hizmetten dolayı bize oy verme tercihinde bulunanlar varsa da vermesin. Çünkü bu, görevimiz. İnanç ve milli değerler üzerinden oy devşirmeyi bu ülkede bitirmemiz lazım. İşte o zaman gerçek konularla ilgileniriz. Az önce yürüdük; yıllar boyu Ayamama Deresi niye böyle? Bunlarla ilgilenmemiz lazım. Benim işim bu. Onu çözeceğim. Gerçek hizmet o. Üniversite gençliğimizin, üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulma oranları, üniversite mezunu olmayanların 4’te 1’i kadar. Niye okutuyoruz o zaman gençlerimizi? İş bulmasınlar diye mi?” “BACADAN GİRERİZ, KAÇSA YAKALARIZ, KOVALARIZ..!” “Bugün güzel bir Bakırköy gezisi yaptım başkanımızla beraber. 39 ilçe belediyesini geziyoruz. Yarın Sultangazi ile onuncu ilçemiz olacak. Kimseyi ayırt etmiyoruz; o parti, bu parti… Bu dönemi şöyle bitireceğiz: Kapıyı tıklatıyoruz, kapıyı kimse açmıyor. Bir daha tıklatacağız. Kapıyı açana kadar tıklatacağız. Niye açmıyor kardeşim ya! O kapı da benim kapım. Kimse kendisini İstanbul’da bu kardeşinizden soyutlayamaz. Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız… Hiç sorun değil. Niye? Millet için. Şehrin her belediye başkanına gideceğim. Bana yapılmış olanı hiç kimseye yapmayacağım. 5 yıl boyunca beni yok sayan akıl, tam tersini benden görecek. Israrla gideceğiz. Israrla hizmet edeceğiz. ‘Ya adamın niyeti ne’ diye şaşıracaklar, bir daha gideceğiz. İyilik, bu dönemin çözümüdür. İyilik, samimiyet ve iş üretmek bu dönemin, bu sürecin panzehiridir. Bunu yapacağız. Yapmak zorundayız. Seçim bitti kardeşim. Hepimiz şehre hizmet edeceğiz. 5 yıl boyunca belediyeyi yöneten bir belediye başkanı, İBB Başkanı’yla bir masaya oturup, bir konuyu çözüme kavuşturamaz mı ya! Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün işte; yaşadık! Ya da bir İBB Başkanı, 5 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi’ni ziyaret etmez mi? Etmediler! Etmezseniz, biz de İBB Başkanı oluruz!”



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