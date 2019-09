İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM'

6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı aralarında göreve davet edeceğiz. Bu tabi bize İstanbul'da Türkiye'de işsizliğin geldiği son noktayı işaret ediyor. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın bütün alımlarda objektif olacağız, hassas olacağız. Burada iyi bir başlangıçla hep böyle devam edeceğiz. Tabi 13 kişi için 6 bin başvuru gerçekten üzücü bir durum.

'İNSANLARIN ŞAŞKINLIKLARINI ANLIYORUM'

Medya A.Ş. ve diğer kuruluşlardaki işten çıkarmalarla ilgili her şeyi anlattık. Bazıları kendileri ayrıldı bazılarıyla da biz yollarımızı ayırdık. İhtiyaç tespiti yapıldı ve bunu çok profesyonelce yönetiyoruz şu an. Bizim insan kaynakları portalımız açıldı. Bu sistemi devreye sokmuş olduk. Bu yeni nesil ve profesyonel bir his. 25 senedir İBB'de bir ilan gördünüz mü siz? Kamu alımı dışında. Görmediniz. İlk defa görüyorsunuz ve daha göreceksiniz. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum.