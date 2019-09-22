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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

Referans mektuplarıyla işe alım yapıldığı iddialarıyla konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, parti içindeki yazışmayı gördüğünü ancak alımlarda böyle bir durumun kesinlikle geçerli olmadığını belirtti. İmamoğlu, "Partimizin kendi içindeki bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru, gerisi yanlış. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili il başkanlığımız gerekli işlemi yapacaktır." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM'

6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı aralarında göreve davet edeceğiz. Bu tabi bize İstanbul'da Türkiye'de işsizliğin geldiği son noktayı işaret ediyor. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın bütün alımlarda objektif olacağız, hassas olacağız. Burada iyi bir başlangıçla hep böyle devam edeceğiz. Tabi 13 kişi için 6 bin başvuru gerçekten üzücü bir durum.

'İNSANLARIN ŞAŞKINLIKLARINI ANLIYORUM'

Medya A.Ş. ve diğer kuruluşlardaki işten çıkarmalarla ilgili her şeyi anlattık. Bazıları kendileri ayrıldı bazılarıyla da biz yollarımızı ayırdık. İhtiyaç tespiti yapıldı ve bunu çok profesyonelce yönetiyoruz şu an. Bizim insan kaynakları portalımız açıldı. Bu sistemi devreye sokmuş olduk. Bu yeni nesil ve profesyonel bir his. 25 senedir İBB'de bir ilan gördünüz mü siz? Kamu alımı dışında. Görmediniz. İlk defa görüyorsunuz ve daha göreceksiniz. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum.

TORPİL İDDİASI

Partimizin kendi içindeki bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru, gerisi yanlış. Böyle bir metodun benim için bir geçerliliği yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili ilçe başkanlığımı gerekli işlemi yapacaktır. Herkes bizi referans yazabilir başkalarını yazabilir ancak bunun bizim için bir ayrıcalığı yoktur. Yanlış bir yazışmadır inşallah da bir an önce de düzeltilecektir.


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