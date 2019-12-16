İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek önemli açıklamalar yaptı.

Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangasını selamlayıp, personelle tanıştı.

'İSTANBUL 1922'DE İŞGALDEN KURTULDU'

Daire Başkanı Ulusoy'un sunumundaki İBB'ye ait bazı gayrimenkullerde çok sayıda işgalci bulunduğuna ilişkin saptaması hakkında açıklama yapan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi;

“Masa işgali, restaurant işgali, o, bu, şu veya bahsettiğiniz, çok önemli bir konu ki, büyük fırsatlar diye bakabileceğimiz gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi, işgaliyeler… İstanbul'da bugün 100 gelirimiz varsa, yarın 1000'e ulaşabilecek hatta daha da ötesine, tahmin edemeyeceğiniz kat sayılara ulaşabileceğimiz gelirlerimizin saklı olduğu bir alan var orada. Ve tümüyle burası suiistimal ediliyor.İstanbul, 1922'de işgalden kurtuldu. Ondan sonra hiçbir işgale, ama bireysel ama kurumsal ama işte birkaç kişinin organizasyonuna müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlı olacağız. Tümüyle de bu kararlılığımızı 16 milyon insanın vicdanına servis edeceğiz, göstereceğiz bu çalışmaları. Gizlimiz, saklımız yok.”

İmamoğlu'nun Edirnekapı'dan sonraki ikinci durağı ise Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı oldu.



