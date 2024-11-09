İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili belediye başkanını hedef aldı! "İnşallah en yakın zamanda onunla yüz yüze geliriz"

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, partisinin Başiskele 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "İmamoğlu’nun bir ahmak davası vardı hatırlarsanız. 'Bana dava karar verirse' diyerek parmağını sallıyor. Sayın İmamoğlu ben de sana söylüyorum. Sen ahmaksın. Eğer bu bir suç değilse bu bir hakaret değilse susman gerekiyor ama hakaretse dava açacaksın" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN BÜYÜKAKIN'A YANIT

İmamoğlu Hatay'da yaptığı konuşmada Büyükakın sözlerine yanıt vererek "İnşallah en yakın zamanda onunla yüz yüze geliriz. O konuşmayı yaptığımda elimi sıkıp ilk tebrik eden kendisiydi" dedi.

İmamoğlu şunları ifade etti:

"İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA ONUNLA YÜZ YÜZE GELİRİZ"

"Güya bana hakaret ediyor Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı... Ona da Allah akıl fikir versin. Onun cesaretini de ben biliyorum onu söyleyeyim demeçle falan değil. İnşallah en yakın zamanda onunla yüz yüze geliriz.

"İLK ELİMİ SIKAN KENDİSİYDİ"

Hakaret eden Bakanın, hakaret ettiği konuşmayı yaptığımda benim ilk elimi sıkan kendisiydi. Tebrik eden kendisiydi konuşmadan sonra elimi sıktı. Ben bu anıları onlarla yaşıyorum şimdi gözüne girecek ya, biri oradan biri Konya'dan Ekrem İmamoğlu'na laf sokacaklar. Size o laf sokmalarınız itibar kazandırmaz. "