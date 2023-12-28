İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Can Atalay'ın yargılanmasıyla ilgili konuştu! 'Dünyaya rezil oluyoruz'

İstanbul yarışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerde nasıl bir strateji izleyecek? CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile nasıl bir mesai yürütülüyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) pahalılık ve deprem konularındaki çalışmaları neler?

Duayen gazeteci ve yazar Uğur Dündar, sunucu İpek Özbey ve Sözcü yazarları İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek soruyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Özel Röportaj’da yanıtlıyor.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinden öne çıkan satır başları;

Haliç'i sanat havzasına dönüştürüyoruz. Kara surlarından Ayvansaraya yaptığımız restorasyonlar, Şubat ayında bir müzemiz geliyor.

TSK'nın Kuzey Irak'taki PKK'ya karşı yaptığı operasyonlar sırasında 12 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu olaydan sonra vahim gelişmeler yaşandı. Şehit cenazesine katılan Özgür Özel'e linç girişimine benzer bir linçle karşılaştı. Bu vahim gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

"UCUZ İŞLERİN PEŞİNDE KOŞANLAR DUVARA TOSLAR"

Hepimizin başı sağolsun. PKK'nın yaptığı bu saldırıda kaybettiğimiz şeitlere rahmet diliyorum. Ateş düştüğü üyeri yakar. Ailelerinin başı sağolsun. Terörün sonu ermesi, ülkede terörle ilgili sürecin siyasi mekanizma haline getirilmemesi gerek. Bugün baktığınızda bu ülkede bir hükumet var. Her alanı yürütüyor bu hükumet. Hükumet yok bu ülkede, bir anda muhalefete dönüşüyor. Muhalefet suçlanıyor. O insanlara leke sürülüyor,hakaret ediliyor. Terörün artmasının, tedbir alınmamasının sorumlusu hükumettir. Hükumetin başı da sayın Cumhurbaşkanıdır. 2002'de iktidar olan bir parti hala iktidarda. 2002'de tekli sayılara inmiş şehitlerimizin akabinde uzun zamandır ne yazık ki 100'lü 200'lü sayılarda canımızı yitiriyoruz. Masum insanlar ölüyor. Bu masum insanlar senede 150-200-250 insan ölüyor. Yapılan tek açıklama var. 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın'. Esas mesele terörün tırmanmasının nasıl engellenemediği meselesi. Bir cambaza bak oyunu oynanıyor. Meseleyi siyasileştirme.

Bu ucuz işlerin peşinde koşanlar duvara toslar. Bu tür saldırılar girişimler organize işler. Bunlar her seçim öncesi oynanan oyunlar.

"SEÇİME 16 MİLYONUN İRADESİYLE GİRECEĞİZ"

Can Atalay meselesinde ne düşünüyorsunuz?

Hukukçu değilim ama. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Orada değilse büyük bir hukuki suç işleniyor. Hukuki çerçeve geniştir. Bugünün açılacak penceresi şu, benim zihnimdeki şey; Can Atalay acilen TBMM koltuğuna oturmalıdır. Dünyaya karşı rezil oluyoruz. Dünyada hiçbir ülkeye kendimizi anlatamıyoruz.

Gezi tutukluları hapiste, benim yakın arkadaşım Tayfun içeride. Aynı masada tartışıp konuştuk. Basiretsiz anlamsız suçlamalar. Anayasal olarak seçilmiş bir insanın TBMM'ye gelmesini engelliyorsun. Utanç verici bir durum. Ülkemizde bu yargı sürecinde yapılmayan şey kalmadı. Bu memleketin iyi yetişmiş evlatların hapise tıkayan bir sistemle karşı karşıyayız. İnsanlar Ekrem İmamoğlu'na bir şey olur mu diye endişeli. Biz Allah'ın izniyle hakkıyla adaletli bir biçimde seçime 16 milyonun iradesiyle girip, 16 milyonun iradesiyle çıkacağız

"BİZ GÖREVE GELDİĞİMİZDE ŞEHRİN 10 TANE METROSU ÇALIŞMIYORDU"

İstanbul'da biz göreve geldiğimizde bu şehrin 10 tane metrosu çalışmıyordu. 2015-16-17'de ihale ettikleri işlerin hiçbirisine doğru dürüst finansman ayarlamamışlar. Projeleri bile yoktu. Böyle bir süreç işlerken göreve geldik. 2 kere seçildik hatta. 3 ay geç geldik göreve. Bizim ilk işimiz bu şehrin temel sorunlara çözüm bulmak. 2.3 milyar Euro finansman sağladık biz. Kamu desteği sıfır. Devletin kamu bankasından bir kuruş alamadık. Varsa utanmaları o kamu bankalarındakilerinin başı öne eğilsin diye söylüyorum. Biz yurt dışından finansman sağladık.

Ümraniye - Göztepe hattı 2024'te açılacak.

Çekmeköy- Sancaktepe hattı Mart'ta açılacak.

Beşiktaş meydanında kazı var. 8 senelik bir kazı. Dolayısıyla o durağın açılması uzadıkça uzuyor. Biz işi kolaylaştırmak için Mahmutbey-Mecidiyeköy'ü açtık. Sonra Yıldız'ı açtık. Yıldız'dan metroya binilebiliyor.

"KENDİSİYLE EN SON SAMİMİ BİR SOHBETİMİZ OLDU"

Meral Akşener birden bire size ciddi suçlamalar yükledi. Sizin aranız neden açıldı?

Hiçbir şekilde ben üstüme alınmadım bu sözlerle ilgili. Seni hedef alıyor diyorlar. Üzüldüm, üzülüyorum. Sözler söylenebilir. Meselenin daha da geçmişi vardır. Üzerime hiç alındığım tarafı yok. Ama gün gelir abla-kardeş karşılıklı konuşulur halledilir. Sert söylemler, ifadeler,rota değişimi bir parti için doğaldır. Bunun muhattabı biz değiliz. Bu meselenin 3 aşaması var. Genel İrade Kurulu karar alıyor. Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Ümit bitmiş midir? Siyasette ümit bitmez. İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili, Ekrem İmamoğlu'na gelip diyor ki "başka yol bulamaz mıyız?" diye. Ben olabilir dedim ama kabul görür mü dedim. Bu çalışma yapıldı bana iletildi. Salı günü biz Özgür Özel ile buluştuk. İYİ Parti Grup Başkan Vekili görevden alındı diye bize haber geldi. Sayın Meral Akşener ile abla-kardeş olarak yönettiğimiz bir süreç var. 2024 Mart ayında bitiyor. Biz oraya kadar müttefikiz. Benim Meral Hanımla en son samimi bir sohbetim oldu. Yarım saate yakın telefonda konuştuk. 'Ben her zaman buradayım' dedim. Bazı sözler beni incitti ama abla-kardeş olarak çözeriz bunu.

"BİZ GİTMEYECEĞİZ, 'BEN' DİYENİN DEVRİ BİTTİ"

Ben İstanbul İttifakı, İstanbul'daki yanlışlara dur diyecek. Bizim diyorum. Ben biz kelimesiyle büyüdüm. Bizim ailede 'benim' yoktu. Biz böyle büyüdük. Ben İstanbul'da Mustafa Kemal'i temsil ediyorum. Biz gitmeyeceğiz. 'ben' diyenin devri bitti. İttifak adını vatandaş değiştirdi onu bilemem.

"KILIÇDAROĞLU İLE ARAM BOZUK DEĞİL"

Sayın Özgür Özel ile muazzam bir diyaloğumuz var. Ben kurumsal yapıda hangi sorumlulukları almam gerektiğini iyi bilirim. Benim Genel Başkanım. Kurumsallığa Ekrem İmamoğlu'nun olduğu yerde zeval gelmez. Bir seçim yaşandı. Ben seçimden sonra düşüncelerimi Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştım. Partimle ilgili bir kelime konuşamam dedim ve 188 gün çıkmadım. Ben partimle ilgili sorunları kimseyle konuşmam. Benim Sayın Kılıçdaroğlu ile aram bozuk değildir. Ankara'ya gitsem görüşürüm. Umarım yapabiliriz. Aile meselelerimi dışarda konuşmam. Bir derdim varsa partimin şehrimin lehine ne düşünüyorsam kendileri ile paylaşırım.







