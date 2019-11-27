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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "İSMEK" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "İSMEK" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezini (İSMEK) yarı zamanlı, mevsimlik çalışandan daha çok sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istediklerini söyledi.

İmamoğlu, Davutpaşa'daki İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulunu ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İSMEK kurslarında çalışan öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle işsiz kaldıklarını ifade etmesi üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Daha sağlıklı ve verimli, yarı zamanlı, mevsimlik çalışandan daha çok, sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istiyoruz İSMEK kurumunu. Bu şekilde yılın bütününe yaydığımızda, çok daha yüksek sayıda kursiyer sayısına da ulaşacağız. Burada ayrıca zincirin halkalarını tamamlama amacı var arkadaşlarımızın. Sadece bir meslek kursundan ziyade bir sonraki aşamayı, hatta öncesini, işsiz başvurusundan başlayan uygun meslek grubuna dahil edilip meslek öğrenen, daha sonrasında da iş bulma konusunda kurduğumuz kurumlar ve ofisler tarafından desteklenen, hatta girişimciliği de desteklenen boyuta kavuşturmak istiyoruz."

Ekrem İmamoğlu ayrıca, İstanbul'un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde risk olabileceğini dile getirdi.

Borçlanmayla ilgili de İmamoğlu, "Bizim işimizle ilgili bir şikayetimiz yok. Görevimizin farkındayız. Elbette ki görevimizi layıkıyla yerine getirme çabasındayız. Biz sadece görevi yerine getirmeyenlerle ilgili duyuru yapmıştık. Yani, kamu kurumlarının, kamu bankalarının görevlerini yeterince, liyakatli ve de vicdanlı, adaletli yapmamasının yansımasından bahsettik." ifadelerini kullandı.

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İSMEK İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da su sorunu

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