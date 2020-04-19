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  4. İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı: 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kısıtlama gelebilir

İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı: 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kısıtlama gelebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 21:30 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu, "23 Nisan'dan 1 Mayıs'a bir kısıtlama getirilebilir. 2 günlük sokağa çıkma yasakları ne kadar faydalı oluyor bilmiyorum. 2 haftalık bir karantina süreci olabilir" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı: 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kısıtlama gelebilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global televizyonuna konuk oldu.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Perşembeden çalışmalarımızı bitirmiştik. Verimli bir hafta sonu geçirdik. Hatasız bir hafta sonu geçti. Hafta içi yardım sunduğumuz vatandaşlara olan sürecimizi hızlandırdık. Hafta sonu da devam etti.

"23 NİSAN'DAN 1 MAYIS'A SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEBİLİR"

Ne yazık ki iki kez pandemi kurullarıyla toplantı yapabildik. Pandemi kurulunda hekimler benimle aynı kararı dile getirdi. Sokağa çıkma yasağı konusunda ısrarcıyız. Salgın büyüdükçe müdahale şansınız zorlaşıyor. Bu bakımdan sokağa çıkma yasağı salgını kontrol altına almanızı kolaylaştırıyor. Ayrıca test imkanınızı daha üst seviyeye taşıyorsunuz. Hızlı bir şekilde hemen olmalı. 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a bir kısıtlama getirilebilir. 2 günlük sokağa çıkma yasakları ne kadar faydalı oluyor bilmiyorum. 2 haftalık bir karantina süreci olabilir.

"BİZİM AMACIMIZ YARDIMCI OLMAK"

Biz devletimizin kurumuyuz. Ne için maske dağıtmıyoruz. Bazı belediyelerimizde maske üretimi bile izne tabi. Belediye maske üretecek valilik izin vermiyor. Bizim amacımız yardımcı olmak.


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