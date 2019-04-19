İBB Başkanı İmamoğlu belediye personeliyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada, yapının içerisinde maaşını alıp hizmet etmeyenler varsa ben söylemeden bıraksın gitsin. İstifasını versin gitsin." dedi. İmamoğlu, Saraçhane'deki binanın başkanlık katında İBB çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada personele hitap eden İmamoğlu, bu anları yaşayan birisi olduğunu ifade ederek, insani bir konuşma yapacağını söyledi. "Benden bir belediye başkanı nutku beklemeyin" diyen İmamoğlu, "Tüm insani değerler ve bakışımla konuşacağım. Şunu ifade edeyim. Bu konuda çok netim ve samimiyim. Bizim belediye bünyesinde çalışan hiçbir bireyle bir sıkıntımız asla olmaz. Her çalışan arkadaşımızın ekmeğine ve alın terine inanılmaz saygı duyan bir vicdana ve ahlaka sahibim. Bu vicdan ve ahlakın karşılığı olarak aynı vicdan ve ahlakı elbette ki siz çalışma arkadaşlarımdan bekliyorum." diye konuştu. Belediye başkanı olarak çalışma arkadaşlarında istediği bir kaç önemli hususun bulunduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti ’Damat’ 2 yaşına gelmeden 1 ton ağırlığa ulaştı Başkan Aksoy: Belediyenin 176 gayrimenkulu, Menemen Belediyespor’da

"Göreve geldim. Allah nasip eder, 5 yıl burada kalırız. Bu duygularımla, bu süreç içinde tek temennim, bana göre dünyanın ve İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olmak. Bunun için çok çalışırım. Çalışmamın sınırı yoktur. Çok alın teri dökerim. Dolayısıyla bu sürece her arkadaşımın katkı sunmasını dilerim. Katı nedir? İnsan hangi makamda, hangi birimde çalışırsa çalışsın işini en iyi yapan olmasıdır. Her biriniz aynı titizlikle işinize sarılmalısınız. Burada ekmeğinizi sunan ben değilim. Size ekmeğinizi sunan bu şehrin 16 milyon insanın vergisidir. Ekmeğinizi ben size sunmadığım gibi bir başkası da sunmuyor. Dolayısıyla kula kulluk etmenizin bir anlamı yok. Halk beni seçti. Bu makamın emanet olduğunu biliyorum. Sizlerin de bu sürece en iyi şekilde, layık olacak şekilde hizmet etmenizi diliyorum. İşin özeti bu kadar." İmamoğlu, çalışanların işlerini iyi yapıp yapmadıklarının takipçisi olacağına vurgu yaparak, "Belli bir siyasi dönemin, belli ilişkilerle ya da kendi hakkınızla buraya işe girmiş olabilirsiniz. O bitti gitti. Bu aşamadan sonra, yani işe girdiğiniz an itibarıyla artık buraya tabisiniz. Bazı insanlar, sözlerimi tek odaklı bir yere çekiyor. Ben tekrar yineleyeyim ki, beni daha iyi anlayasınız. Dedim ki, 'Kişilere, partilere, kurumlara, derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet yok. Kendi özelinizle hizmet ediyorsanız, buyurun edin. O sizinle onların arasında. Beni ilgilendirmez. Ama burada çalışanların, emeğiyle elde edeceğimiz bir sürecin, tek amacı olacak. İstanbul şehrine hizmet etmek. İşinizi yapın, gelip elinizi sıkayım. Bu tavrımın aynısının yol arkadaşlarım kadrom da sizinle paylaşacak." ifadelerini kullandı.