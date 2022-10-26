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İBB Başkanı İmamoğlu Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyareti

26.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Yıldırım ve aynı araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İmamoğlu, aynı hastanede tedavi gören Bartın Amasra'daki grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 maden işçisi ile metrobüs kazasında yaralanan İETT şoförü Mahsun Kibar'a da ziyarette bulundu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım

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