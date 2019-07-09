İBB Başkanı İmamoğlu: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Best FM'de canlı yayın konuğu oldu.

"Dün bu salonda Meclis toplantınız vardı. İlk Meclis toplantınız. Bütçeyle ilgili bir sunum gerçekleştirdiniz. Orada çok dikkat çekici bir konu var. Bir haftada tükenen 800 milyon lira mıydı?" sorusuna İBB Başkanı İmamoğlu, "980 milyon lira. Orada çarpıcı olan şöyle bir durum var. Birincisi hazineden gelen katkı payı, belediyelere ay sonu yatar. Ayın son günü hesabınıza gelir. Devletin tüm belediyelere aktardığı bir katkı payıdır bu. Normalde İBB'nin parası 30 Haziran'da yatması gerekiyordu. Bu neredeyse 15-16 gün önce hesaba yattı. Olası bir şey değil. Belki de Türkiye tarihinde yoktur böyle bir örnek. Şimdi bakıyoruz nerelere ödeme yapılmış. Kötü olan şu, o tarihte kamulaştırma bedeli yatırılıyor. O da 600 milyon liranın üzerinde. Toplamda 1 buçuk milyar liranın üzerinde para yatırılıyor. Ama biz yönetime geldiğimizde, maaş ödemesi yapacaksınız kasada 7-7 milyon lira para var. Neyse bu sorunları aşıyoruz ama belediyede merkezi yerden gelen parayla ilk önce emekçilerin parasını ödersiniz. Bütün belediye başkanları aynı şeyi yapar. Ama bu paralar nerelere dağıtılmış bakıyoruz." dedi.