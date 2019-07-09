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İBB Başkanı İmamoğlu: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında "Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Best FM'de canlı yayın konuğu oldu.

"Dün bu salonda Meclis toplantınız vardı. İlk Meclis toplantınız. Bütçeyle ilgili bir sunum gerçekleştirdiniz. Orada çok dikkat çekici bir konu var. Bir haftada tükenen 800 milyon lira mıydı?" sorusuna İBB Başkanı İmamoğlu, "980 milyon lira. Orada çarpıcı olan şöyle bir durum var. Birincisi hazineden gelen katkı payı, belediyelere ay sonu yatar. Ayın son günü hesabınıza gelir. Devletin tüm belediyelere aktardığı bir katkı payıdır bu. Normalde İBB'nin parası 30 Haziran'da yatması gerekiyordu. Bu neredeyse 15-16 gün önce hesaba yattı. Olası bir şey değil. Belki de Türkiye tarihinde yoktur böyle bir örnek. Şimdi bakıyoruz nerelere ödeme yapılmış. Kötü olan şu, o tarihte kamulaştırma bedeli yatırılıyor. O da 600 milyon liranın üzerinde. Toplamda 1 buçuk milyar liranın üzerinde para yatırılıyor. Ama biz yönetime geldiğimizde, maaş ödemesi yapacaksınız kasada 7-7 milyon lira para var. Neyse bu sorunları aşıyoruz ama belediyede merkezi yerden gelen parayla ilk önce emekçilerin parasını ödersiniz. Bütün belediye başkanları aynı şeyi yapar. Ama bu paralar nerelere dağıtılmış bakıyoruz." dedi.

İmamoğlu, makam arabaları sorusuna "İyi koşullardada olsanız kamunun malını israf edemezsiniz, bu kadar net. 16 milyonun hakkı olan bir yerde her kuruşu dengeli harcamalısınız. O bakımdan araç işi bir enflasyon. Tabi enteresan değişimler var. Birincisi çok hızlı bir şekilde bazı marka değişiklikleri tespitlerimiz var. X marka otomobiller varken A kurumunda, biz göreve geldikten sonra Y markalar gelmiş. Sözüm ona lüks gitmiş, biraz aşağısı gelmiş. Firmalarla yapılan sözleşmelerde bunları yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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ibb başkanı imamoğlu İBB Makam aracı

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