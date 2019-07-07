İBB Başkanı İmamoğlu Bizlere yardımcı ve destek olun

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu, partililere seslenerek, "Sizden isteğim; bizlere yardımcı olun, destek olun. Tüm negatif duyguları unutun. Tüm pozitif duygularla birbirinize sarılın ve kucaklaşın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye geldi. İmamoğlu'nun kentteki ilk durağı, CHP İl Başkanlığı oldu. Burada konuşan İmamoğlu, CHP üyelerinden isteği olduğunu belirterek, "Lütfen, bu isteğimizi önemsemenizi istiyorum. Gerçekten partiler üstü, tarihi sorumluluğumuz var. Bu tarihi sorumluluk içinde en önemli vazife, görevimizi en iyi şekilde yapma sorumluluğudur. Ben Türkiye'nin en büyük kenti, belki de dünyanın en güzel kenti İstanbul'u en iyi şekilde yönetme sorumluluğunu üstlenmiş bir kardeşiniz ve yol arkadaşınızım. Örneğin; Edirne'de Recep Gürkan, bu sorumluluğu almış yol arkadaşımız. Şöyle bir dönem yaşatmalıyız; hep birlikte sıradan bir dönem değil hatayı görüp, hatayı büyüten dönem değil hatayı görüp yardımcı olan, eksiği görüp tamamlayan, birbirinin kolundan tutan, tökezlenip, yere düşen varsa onu ayağa kaldıran yoldaşlık istiyoruz sizden" diye konuştu.