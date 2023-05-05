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İBB Başkanı İmamoğlu: Bu ülkede 'ben' devri bitecek, 'biz' dönemi başlayacak

05.05.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu ülkede, 'ben' devri bitecek, 'biz' dönemi başlayacak. 15 Mayıs sabahı bambaşka bir güneş doğacak." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu: Bu ülkede 'ben' devri bitecek, 'biz' dönemi başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nin gün boyu süren etkinliklerine, akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yağmura rağmen Yenikapı'da Hıdırellez coşkusunu yaşayanları selamlayan İmamoğlu, Hıdırellez Bayramı'nı kutladı. İmamoğlu, "Hıdırellez kardeşliğin ve bereketin bayramı. Hıdırellez coşkunuz daim olsun. Ne güzel Ramazan Bayramı, 23 Nisan, Hıdırellez, Bayramların coşkusu, bayramların umuduyla birlikteyiz." dedi.

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"14 MAYIS'I DEMOKRASİ VE ADALET BAYRAMI OLARAK YAŞAYACAĞIZ"

Konuşmasında seçim sürecini de hatırlatan İmamoğlu, "Bir yandan da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ı da inşallah bir demokrasi ve adalet bayramı olarak, hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte yaşayalım. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Çünkü 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bizler size verdiğimiz 3 sözü yerine getireceğiz. Bu 3 sözü iyi belleyin. Çünkü bu üç sözü veremeyen, verip de tutamayan yöneticiden kimseye hayır gelmez." ifadelerini kullandı.

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"'BEN' DEVRİ BİTECEK, 'BİZ' DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

İmamoğlu, "Özellikle bizler sürece şöyle bakıyoruz. Bu 3 söz bizim için bu millete namus sözüdür. Söz veriyoruz kendimizi nasıl görüyorsak, herkesi öyle göreceğiz. Milletimizin tamamını öyle göreceğiz. Söz veriyoruz, kendimiz için ne istiyorsak, herkes için aynısını isteyeceğiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz ne varsa başkasına da yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede 'ben' devri bitecek, 'biz' dönemi başlayacak. Biz, biz, milletçe biz. Bu gök kubbe altında, bu memleket sınırları içerisinde yaşayan herkes, hepimiz, 15 Mayıs sabahı bambaşka bir güneş doğacak. Bambaşka bir güneş doğacak. Hıdırellez Bayramı'nız kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Suzan Kardeş, İmamoğlu'na 'Bahar bütün ülkemize gelsin' diyerek sağlık ve bereket bilekliği hediye etti.

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İmamoğlu, Hıdırellez etkinliğinde sahne alan sanatçı Suzan Kardeş ve alanı dolduran İstanbullularla birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. (DHA)

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