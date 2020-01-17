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  4. İBB Başkanı İmamoğlu "Çevre Düzeni Planı Değişikliği"ne itiraz dilekçesi verdi

İBB Başkanı İmamoğlu "Çevre Düzeni Planı Değişikliği"ne itiraz dilekçesi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

İBB Başkanı İmamoğlu "Çevre Düzeni Planı Değişikliği"ne itiraz dilekçesi verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" için itiraz dilekçesi verdi.

İmamoğlu, itiraz dilekçesini sunmadan önce Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇED raporuna karşı mahkemeye gideceğini belirten İmamoğlu, 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı Değişikliği'ne karşı vatandaşların itiraz haklarını kullanmasını beklediğini kaydetti.

Ankara'da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği mektuba ilişkin soruyu yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı ile yüz yüze görüşme talebi olduğunu kaydetti.

İmamoğlu, mektubun içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

"İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Örnek ararsanız; 'İmamoğlu metroyu iptal etti. Ya da hiçbir su sorunumuz yok. Ya da Kanal İstanbul ile ilgili süreçte tek bir arsa hareketi olmamıştır' diye bilgi veren bakanlar var. Bazılarının gazetede yazdığı gibi değil. 4 sayfalık mektupta Kanal'ı anlatacak değilim. Ben, o konuyu yüz yüze anlatmak isterim."

Ekrem İmamoğlu, bir basın mensubunun Kanal İstanbul güzergahından arsa alımları iddialarıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz oradan arsa alanlardan kimin CHP'ye oy verdiğini, kimin AK Parti'ye oy verdiğini, kimin AK Partili, kimin CHP'li olduğunu bilemiyoruz. Katarlı veya bir başka şey de beni ilgilendirmiyor. Orada yaratılan rantın, birileri tarafından önceden arsa hareketine dönüştürülmesi ve nereden alacaklarının bilinmesi."

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip E İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kanal istanbul projesi

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