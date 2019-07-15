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İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protokolde karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 22:02 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protokolde karşıladı ve tokalaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protokolde karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.

Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz

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