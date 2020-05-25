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  4. İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 22:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, “Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 18 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak” demişti.


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