İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, “Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 18 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak” demişti.

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır. #BirlikteBaşaracağız — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 25, 2020



