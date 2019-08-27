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İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile ilgili son durumu açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler.

İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile ilgili son durumu açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır. Ondan sonra da belediye olarak burayı işleteceğiz”” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki başkanlık binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 200 bin kişiye iş bulmak için 5 yıllık bir takvim belirlendiğini ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Çalışmalarımız başladı. Bölgesel istihdam ofisleri kuruyoruz. O istihdam ofisleriyle beraber kent akademilerimizle, İSMEK ile beraber insanları hem meslek sahibi yapacağız hem onlara uygun iş bulacağız. İşe gören insan yetiştirip iş bulacağız” dedi.
İstanbul’da altyapı ile ilgili sorunların olduğunu savunan İmamoğlu, “İstanbul’un altyapı konularını çözeceğiz. Sirkeci’de su basan yerde esnafa sorun. İlk defa bir belediye baskından sonra yaraları tamir etti. Merkezi hükümet de kendi kaynaklarından valimiz vasıtasıyla bir kaynak aktardı. Tamir ettiğimiz gibi Kasım sonu gibi oradaki sorunu da kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz” şeklinde konuştu.
Okul servislerindeki fiyat tarifeleriyle ilgili konuşan Başkan İmamoğlu, “Bugün UKOME toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttüler. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan bir süreç içerisinde. Servisler bunun dışında bir süreç içerisinde. Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşünen ki diğer toplu taşımalarda zam yapmaksızın bu araçlarla ilgili bugün UKOME’de bir görüşme yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak” ifadelerini kullandı.
Otogarının boşaltılmasıyla ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, “Otogarın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi süresi dolduğu için yönetime otoparkını devraldığımız gibi işletmesini de devralmamız hususunda tebliğimizi yaptık. Süre dolmak üzere. Oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işlemler yapılacak. İhmal edilmiş alanlarda yaşanan travmaların bir örneğidir. Biz bu tür alanların ihmal edilmemesi kamunun hak sahibi olduğu yerde de gidip hak sahibi olduğunu göstermesini örnekliyoruz. Bu hafta umuyorum işlemleri biter. Bir aksilik olmazsa çok yakın zamanda İBB halka ait bu alanın yönetimini de ele alarak huzuru ve işletme düzenini sağlayacak. Yeni otogar düzeninin oluşmasıyla ilgili oradaki sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. Hem Harem’i hem Esenler’i yeni yerlerine taşıyacağız. Hem Harem’i hem Bayrampaşa’daki otogarı toplum lehine en iyi kullanacağımız projelerimizi hazırlıyoruz. Yeni bilgi, 15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır. Ondan sonra da belediye olarak burayı işleteceğiz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

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