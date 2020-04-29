İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'Alevi' görseli nedeniyle suç duyurusu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, avukatı Taha Çalık aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çalık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kitapçığı incelediğimizde farklı dinleri, din adamları üzerinden tasvir etme yolunun seçildiğini görüyoruz. Burada ise imam, papaz ve haham üzerine bir tasvir var ve bunun yanında sözde alevi dedesi olduğu düşünülen bir tasvir de söz konusu. Alevilik inancının İslamiyet'ten farklı lanse edilmesi Alevi vatandaşlarımız tarafından üzüntüyle karşılandı. Biz de bu doğrultuda bir suç duyurusunda bulunma teşebbüsünde bulunduk. TCK'nın 216'ncı maddesine dayanarak halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunun kanaatiyle başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

'BU KİTAPÇIK 2017 YILINDA VALİLİĞİN OKULLARA DAĞITIMINA İZİN VERMEDİĞİ KİTAPÇIĞIN AYNISI'

Çalık, görselin yer aldığı 'Cumhuriyet ve Demokrasi' adlı kitapçığın 2017 yılında da o zaman Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu tarafından okullara dağıtılmak amacıyla bastırıldığını ancak buna Valiliğin izin vermediğini öne sürdü.