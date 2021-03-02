İBB Başkanı İmamoğlu hakkında ’hapis’ cezası istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın altıncı duruşması görüldü. Duruşmada İmamoğlu hakkında, ’hakaret ve küfür ettiği’ gerekçesiyle hapis cezası verilmesi talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP’ tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

’Ses kısıklığı’ nedeniyle yanlış anlaşıldığı iddiası

Bugün Ordu 4. Asliye Mahkemesi’nde görülen altıncı davada, tanıklar dinlendi. Tanık sıfatında bulunan Ordu’nun Gülyalı ilçesi Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting sonrası belediyeyi ziyaret ettiğini ve yorgun olduğunu, olay sırasında da kendisinin yanında bulunduğunu söyledi. Tepe, "Vali itlik yapmıştır" ifadesinin aslının "Vali basitlik yapmıştır" olduğunu, ses kısılmasından dolayı yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü.

İmamoğlu’nun yakın koruması olan tanık Mustafa Akın da, yoğun bir tempo ile süren mitingler sonrası yaşanan ses kısıklığından dolayı ifadelerin yanlış anlaşıldığını iddia etti.