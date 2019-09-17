İBB BAŞKANI İMAMOĞLU HAREM OTOGARI VE KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU 

“ÇOK HIZLI YOL ALACAĞIZ" Harem Otogarı Esnaf Derneği Başkanı Kemal Kolaçoğlu'ndan otogarın son durumu ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, “İstanbul buradan ciddi şekilde rahatsız oluyor. Siz esnafımız da burada mutsuzsunuz. Buradaki olumsuzlukları esnafımız ve vatandaşlarımız bize anlatıyor. Burada, 'bıçak kemiğe dayanmış' durumda. Göreceksiniz çok hızlı yol alacağız. Hiç endişeniz olmasın" dedi. Harem Otogarı'nın ömrünü tamamladığını ifade eden İmamoğlu, “Biz buraya çözüm bulacağız. Bizde kaderine terk etmek yok. Burada şehir adına en doğru kararı nasıl veririz ona bakacağız. Harem ömrünü tamamladı. Ama yıllardır bu konunun böyle belirsizlik içinde durması üzücü. Dolayısıyla bizim bundan sonraki hedefimiz hızlıca, yine sizin bilginiz dahilinde buraya en uygun alternatifi oluşturup sizinle paylaşmak" diye konuştu.

“29 EKİM'DE BEN DE BURADAYIM"

İmamoğlu, daha sonra Kemerburgaz Kent Ormanı'na gitti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve Boğaziçi Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ethem Pişkin ile birlikte ormanda bir süre yürüyen İmamoğlu, 16 Ekim'den itibaren Kemerburgaz Kent Ormanı'na vatandaşların alınmaya başlayacağını açıkladı. “Değerli bir alanı hem vatandaşlarımızın kullanımına açacağız hem de hep birlikte koruyacağız" diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 29 Ekim haftasında burada, Kültür A.Ş ve Spor A.Ş aileler için değişik etkinlikler düzenleyecek. Dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'un coğrafyasını doya doya yaşayacağız. Ben de burada olacağım. Biran önce açılsın istiyoruz. Belgrad Ormanları'nın hem yükünü alacak hem de Belgrad Ormanları'ndan çok daha büyük bir alan."

“TOPLU TAŞIMA İLE DESTEKLEYECEĞİZ"

İmamoğlu, “TEM'den itibaren Kemerburgaz'a, Göktürk'e giden yolun üzerinde çok yakın kavşakla dönüp hemen ulaşabileceğiniz bir alanda bir yer. Bir yandan da Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane bölgelerine çok yakın. Esenler'den bile buraya çok rahat ulaşılabilecek. Kaldı ki, biz ilerleyen zamanda, burayı belli günlerde toplu taşımayla destekleyeceğiz. Bir başka özelliği de, Mecidiyeköy - Havalimanı Metro Hattı'nın bir durağı da buraya 2.5 kilometre mesafede olacak. Oradan koyacağımız ring otobüs seferleriyle, burası ailece gelip dolaşabileceğiniz, spor yapabileceğiniz, şehrin içinde derin derin nefes alabileceğiniz yeşil bir alana dönüşecek. Macera alanları, seyir alanları ile şehrin göbeğinde yeşil bir alan. Spor ile ilgili düşündüğümüz sürprizler var. Doya doya büyük bir parkı toplumla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

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