HABER

İBB Başkanı İmamoğlu Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu.

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu. Öğlen saatlerinde ilk olarak Harem Otogarı'na giden İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Orhan Demir, Murat Kalkanlı ile Mehmet Çakılcıoğlu eşlik etti.

“ÇOK HIZLI YOL ALACAĞIZ"

Harem Otogarı Esnaf Derneği Başkanı Kemal Kolaçoğlu'ndan otogarın son durumu ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, “İstanbul buradan ciddi şekilde rahatsız oluyor. Siz esnafımız da burada mutsuzsunuz. Buradaki olumsuzlukları esnafımız ve vatandaşlarımız bize anlatıyor. Burada, 'bıçak kemiğe dayanmış' durumda. Göreceksiniz çok hızlı yol alacağız. Hiç endişeniz olmasın" dedi. Harem Otogarı'nın ömrünü tamamladığını ifade eden İmamoğlu, “Biz buraya çözüm bulacağız. Bizde kaderine terk etmek yok. Burada şehir adına en doğru kararı nasıl veririz ona bakacağız. Harem ömrünü tamamladı. Ama yıllardır bu konunun böyle belirsizlik içinde durması üzücü. Dolayısıyla bizim bundan sonraki hedefimiz hızlıca, yine sizin bilginiz dahilinde buraya en uygun alternatifi oluşturup sizinle paylaşmak" diye konuştu.

“29 EKİM'DE BEN DE BURADAYIM"

İmamoğlu, daha sonra Kemerburgaz Kent Ormanı'na gitti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve Boğaziçi Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ethem Pişkin ile birlikte ormanda bir süre yürüyen İmamoğlu, 16 Ekim'den itibaren Kemerburgaz Kent Ormanı'na vatandaşların alınmaya başlayacağını açıkladı. “Değerli bir alanı hem vatandaşlarımızın kullanımına açacağız hem de hep birlikte koruyacağız" diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: 29 Ekim haftasında burada, Kültür A.Ş ve Spor A.Ş aileler için değişik etkinlikler düzenleyecek. Dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'un coğrafyasını doya doya yaşayacağız. Ben de burada olacağım. Biran önce açılsın istiyoruz. Belgrad Ormanları'nın hem yükünü alacak hem de Belgrad Ormanları'ndan çok daha büyük bir alan."

“TOPLU TAŞIMA İLE DESTEKLEYECEĞİZ"

İmamoğlu, “TEM'den itibaren Kemerburgaz'a, Göktürk'e giden yolun üzerinde çok yakın kavşakla dönüp hemen ulaşabileceğiniz bir alanda bir yer. Bir yandan da Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane bölgelerine çok yakın. Esenler'den bile buraya çok rahat ulaşılabilecek. Kaldı ki, biz ilerleyen zamanda, burayı belli günlerde toplu taşımayla destekleyeceğiz. Bir başka özelliği de, Mecidiyeköy - Havalimanı Metro Hattı'nın bir durağı da buraya 2.5 kilometre mesafede olacak. Oradan koyacağımız ring otobüs seferleriyle, burası ailece gelip dolaşabileceğiniz, spor yapabileceğiniz, şehrin içinde derin derin nefes alabileceğiniz yeşil bir alana dönüşecek. Macera alanları, seyir alanları ile şehrin göbeğinde yeşil bir alan. Spor ile ilgili düşündüğümüz sürprizler var. Doya doya büyük bir parkı toplumla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtıMotosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı
GÜNCELLEME - Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladıGÜNCELLEME - Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.