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İBB Başkanı İmamoğlu: "İstanbul şu anda dünyaya demokrasi örneği yaşatıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bence İstanbul şu anda dünyaya demokrasi örneği yaşatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bence İstanbul şu anda dünyaya demokrasi örneği yaşatıyor. Zaten hedefimiz o. Gerçekten millete ait ne varsa milletin olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bunun partisi yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmeye İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.
İmamoğlu, 2 mazbata almanın çok rastlanır bir durum olmadığını dile getirerek, "Bunları yaşamak istemezdik. Türkiyemiz, ilginç bir demokrasi sınavı verdi. Demokrasi sınavı her şeye rağmen Türkiyemize büyük bir mesaj vermiştir. Bundan sonra, hakimiyetin millete ait olduğu ve bunun kayıtsız şartsız olduğu 23 Haziran’da tescillemiştir. Bu bakımdan hiç kimse milletin iradesini yok saymaya kalkmasın. Tabi gönül isterdi ki bu olmasın. Ata’mızın huzuruna çok gelmek isteriz bu ayrı ama vesilesi bu olmasın inşallah" şeklinde konuştu.
Belediye Meclisi toplantılarının canlı yayınlanmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bence İstanbul şu anda dünyaya demokrasi örneği yaşatıyor. Zaten hedefimiz o. Gerçekten millete ait ne varsa milletin olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bunun partisi yok. Konuştuğumuz konular İstanbul’un geleceği ve konuştuğumuz mali varlıklar İstanbullunun parası. Dolayısıyla sadece meclisle de kalmayacağız, çalışmalarımızın birçok ortamı naklen yayınlanacak. Demokrasinin başlangıç noktası yerel yönetimlerdir. Bu konuda naklen yayın devrim gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

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