İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'un ardından Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından karşılanan İmamoğlu, “Küçükçekmece'de, en doğru kararları müşterek olarak nasıl alırız, nasıl yaparız, iş birliğini nasıl kuvvetlendiririz, bunları konuşacağız. Teknik arkadaşlarımızla beraber bu konular üzerine yoğunlaşacağız" dedi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi de İmamoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Çebi daha sonra İmamoğlu ve ekibine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.

"10 DÖNÜMLÜK OTOPARK PROJESİ BASİT KALIR"

Sunumun ardından İmamoğlu, Çebi ve İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir, Murat Kalkanlı, Mehmet Çakılcıoğlu ile Şengül Altan Arslan, Küçükçekmece'de inşaatı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Marmaray hattının Halkalı'daki son istasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yardımcılarına, Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Projesi'nin de başlangıç noktası olacak bölge için, var olan otopark projesi dışında bütüncül çalışmalar yapılması talimatını verdi. İmamoğlu, “Böyle bir merkez için, sadece 10 dönümlük otopark projesi basit kalır" dedi.