HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ABD Başkan adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ABD Başkan adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2020 17:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ABD Başkan adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

İmamoğlu, "57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Nevşehir'e geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Hacı Bektaş Belediyesi ziyaretinin ardından bir gazetecinin Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin düşüncelerini sorması üzerine İmamoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez." dedi.

İmamoğlu, açıklamaların herkesin şiddetle kınayacağı ve reddedeceği bir durum olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Az önce söylediğim gibi 750 yıldır burada yaşayan, bu derinlikte Hacı Bektaşı Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük, barış vardır. Bize birkaç yüz yıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Biz tam bağımsız Türkiye ve 'bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir' diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu manada içeriden dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz. O devir bitti. Bu ülkenin yaşayanları, bu güzel milletimiz gerektiğinde sonucu ortaya koyar. Koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Kınıyoruz. Türkiye'miz demokrasi ve cumhuriyet sevdalısıdır." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPınar Altuğ'u kızdıran yorumPınar Altuğ'u kızdıran yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Biden'ın sözlerine ilişkin ilk tepki!Kılıçdaroğlu'ndan Biden'ın sözlerine ilişkin ilk tepki!
Çay: Faydaları nelerdir?Çay: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
Radamel Falcao MLS yolcusu
Radamel Falcao MLS yolcusu
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir

İlginizi Çekebilir

Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım
Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım
İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!
İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!
Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!
Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Kıbrıs' açıklaması
Kritik Kıbrıs mesajı! 'Kabul edilemez'
Kılıçdaroğlu'ndan ABD Başkan adayı Biden'ın açıklamalarına tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Biden'ın sözlerine ilişkin ilk tepki!
MHP lideri Bahçeli'den Joe Biden'a çok sert tepki
MHP lideri Bahçeli'den Joe Biden'a çok sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak
Erdoğan noktayı koydu! 'Kimse kusura bakmasın, yıkılacak'
Muharrem İnce'den Biden'a sert tepki
Muharrem İnce'den Biden'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bu yaklaşım tarzını sürdürürse gereğini yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bu yaklaşım tarzını sürdürürse gereğini yaparız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.